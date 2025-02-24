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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Бишкека. Задержаны двое

Правоохранители задержали двух мужчин после групповой драки со стрельбой. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы. 

Накануне, 23 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов Октябрьского района произошла массовая драка со стрельбой. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Задержаны двое — 31-летний Б.А. и 32-летний Б.А., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320924/
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