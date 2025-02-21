В Бишкеке задержан мужчина, избивший и ранивший ножом свою жену

В Бишкеке задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в систематическом истязании супруги. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

«С заявлением обратилась гражданка А.Х., попросившая принять меры в отношении своего супруга М.М., который 19 февраля около 21.30 избил ее и ранил ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» УК КР», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили, что гражданин М.М. неоднократно привлекался к ответственности за семейное насилие. 36-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

УВД Свердловского района напоминает, что за систематическое семейное насилие предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет согласно Уголовному кодексу.