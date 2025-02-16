18:04
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Происшествия

В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке

В Бишкеке правоохранители задержали водителя автобуса, который избивал пассажиров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.


Инцидент произошел сегодня, 16 февраля, на пересечении улиц 7 Апреля и Анкара. Водитель автобуса избил парня на остановке и уехал с места происшествия.


Пострадавший написал заявление в милицию, правоохранители задержали водителя автобуса по горячим следам. Им оказался 41-летний О.Б., которого водворили в ИВС.

Установлено, что задержанный уже несколько раз избивал людей.

Милиция просит возможных пострадавших обратиться по следующим номерам: 0779209944 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320085/
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
Обещал помочь открыть майнинговую ферму. Задержан экс-замминистра энергетики
Задержан еще один член партии «Социал-демократы»
В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Дело на контроле Генпрокуратуры
Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
В селе Джал похитили подростка, избили его и отобрали телефон. Задержаны двое
Дрифтовавшего на BMW в центре Каракола водителя оштрафовали на 40 тысяч сомов
Бишкекский милиционер задержан по подозрению в изнасиловании
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства &laquo;ЭлКат&raquo; В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в&nbsp;Сосновке и&nbsp;оформил на&nbsp;отца с&nbsp;братом Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом
Милиция с&nbsp;участием спецназа задержала мужчину за&nbsp;посты в&nbsp;Facebook Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
Смерть восьмиклассника в&nbsp;Бишкеке. Решается вопрос эксгумации Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Решается вопрос эксгумации
Бизнес
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
16 февраля, воскресенье
17:15
В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на...
16:00
Чудаки парковки. На улице Дзержинского каждую пятницу творится беспредел
14:04
Президент Франции созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже
13:30
Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
13:00
Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США