В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке

В Бишкеке правоохранители задержали водителя автобуса, который избивал пассажиров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Инцидент произошел сегодня, 16 февраля, на пересечении улиц 7 Апреля и Анкара. Водитель автобуса избил парня на остановке и уехал с места происшествия.

Пострадавший написал заявление в милицию, правоохранители задержали водителя автобуса по горячим следам. Им оказался 41-летний О.Б., которого водворили в ИВС.

Установлено, что задержанный уже несколько раз избивал людей.

Милиция просит возможных пострадавших обратиться по следующим номерам: 0779209944 или 102.