На Иссык-Куле местные жители незаконно срубили тянь-шаньские ели

Двух жителей Ак-Суйского района Иссык-Кульской области задержали за незаконную вырубку тянь-шаньских елей. Об этом сообщает лесная служба при МЧС.

По ее данным, нарушителей поймали сотрудники Каракольского лесхоза во время обхода лесничества Жергез.

«Т.Э. и И.С. срубили две тянь-шаньские ели. В их отношении составлены протоколы, нарушителей передали правоохранительным органам. К ним примут соответствующие меры. Лесная служба организует специальные рейды по борьбе с незаконной вырубкой деревьев в зимний период. Контроль за лесами осуществляется непрерывно», — говорится в сообщении.