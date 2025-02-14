Приватизированный детский лагерь «Орленок» вернули в собственность государства

ГКНБ вернул государству незаконно приватизированный детский лагерь «Орленок». Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Лагерь расположен в селе Боксо-Жол Жайылского района Чуйской области. Установлено, что в 1994 году отдельные должностные лица района способствовали незаконному выводу детского лагеря в частные руки. Его общая площадь составляет 41 тысячу 200 квадратных метров. В последующем лагерь перепрофилировали под зону отдыха.

Как заявили в ГКНБ, владелец признал факт незаконного владения и использования объекта и добровольно передал его на баланс Талды-Булакского сельского округа Жайылского района Чуйской области.