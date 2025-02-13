Из-за взрыва гранаты в баре Франции пострадали 12 человек

В баре «Акшехир» Олимпийской деревни во французском городе Гренобль неизвестный подорвал гранату. Об этом сообщает местное издание Ici.

В 20.15 на юге Гренобля произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, из которых шестеро в критическом состоянии. По словам пожарных, прибывших на место происшествия, взрыв был «преступным, а не случайным».

Заместитель прокурора Гренобля Франсуа Туре де Куси подтвердил, что гранату подбросил человек. Он не исключил факт, что данный инцидент связан с наркоторговлей. Позже Франсуа Туре де Куси сообщил, что мужчина, бросивший гранату, также имел при себе автомат Калашникова, но не воспользовался им.

Мэр Гренобля Эрик Пиоль отреагировал на происшествие в социальной сети X: «Я самым решительным образом осуждаю преступный акт беспрецедентного насилия, произошедший в одном из предприятий в районе Олимпийской деревни. Я благодарю спасателей за их быстрое вмешательство».