Из-за взрыва гранаты в баре Франции пострадали 12 человек

В баре «Акшехир» Олимпийской деревни во французском городе Гренобль неизвестный подорвал гранату. Об этом сообщает местное издание Ici.
В 20.15 на юге Гренобля произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, из которых шестеро в критическом состоянии. По словам пожарных, прибывших на место происшествия, взрыв был «преступным, а не случайным».
Мэр Гренобля Эрик Пиоль отреагировал на происшествие в социальной сети X: «Я самым решительным образом осуждаю преступный акт беспрецедентного насилия, произошедший в одном из предприятий в районе Олимпийской деревни. Я благодарю спасателей за их быстрое вмешательство».
Наркобандитизм в Гренобле
Как пишет британский журнал The Spectator, торговля наркотиками продолжается в Гренобле на протяжении нескольких десятилетий ввиду его близости к портовому городу Марселю и итальянской границе. Отмечается, что в 2024 году насилие резко возросло, было не менее 19 перестрелок между соперничающими картелями.