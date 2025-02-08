В Бишкеке мужчина зарезал жену на глазах у детей. Подробности жестокого убийства

В Ленинском районном суде Бишкека начали рассматривать дело о жестоком убийстве 27-летней Айгерим Нурланбековой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

Милиция сообщила о драке супругов на ножах

Напомним, 15 ноября 2024 года в УВД Ленинского района столицы сообщили, что в результате поножовщины между мужем и женой скончалась 27-летняя Н.А. В пресс-релизе говорилось, что 15 ноября примерно в 7.40 в УВД из больницы сообщили о госпитализации женщины с множественными колото-резаными ранениями. От полученных травм она скончалась, не приходя в сознание.

Правоохранители установили, что в одном из частных домов по улице Шералиева между супругами произошла словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной. В итоге 27-летнюю Н.А. и ее 34-летнего мужа родственники доставили в больницу. Ее муж был в реанимации, но под охраной. Позже его задержали в качестве подозреваемого.

Девять лет тирании после ала-качуу

«Обвинение в убийстве с особой жестокостью предъявили ее мужу Рашиду. После нанесения более 20 ударов ножом супруге мужчина ранил себя в живот. Его прооперировали, сейчас он в СИЗО. Родные Айгерим считают, что Рашид опасен для общества, поэтому просят для него пожизненного лишения свободы», — рассказала Эсения Рамазанова.

Семья жила у родителей супруга. Замуж Айгерим вышла не по своей воле — ее украли, после родня договорилась соблюсти «традиции». Прожили они девять лет. По словам адвоката, после нескольких лет брака начались скандалы, супруг стал поднимать на Айгерим руку.

«О том, что женщина жила в ситуации насилия, мне стало известно из материалов дела. Только первые годы у пары были счастливыми, потом начались скандалы. Когда я разговаривала с родственниками Айгерим, они не знали об этом. Женщины скрывают домашнее насилие, не рассказывают, живут и терпят, и вот такое окончание плачевное. Когда мы читали материалы дела, нам стало известно, что муж убитой ревновал, мол, были какие-то звонки... Мы посмотрели все звонки и переписки Айгерим. Там кроме сообщений и звонков по работе ничего нет. Повода для ревности она не давала. Родственникам убитой не понятно, почему ее супруг пошел на такой шаг», — рассказала адвокат.

Все на глазах маленьких детей — сын дал показания против отца

Без матери остались восьмилетний сын и шестилетняя дочь, которые видели, как отец жестоко убивал их маму. По словам Эсении Рамазановой, сын выступил в качестве свидетеля и рассказал, что они спали в одной комнате с родителями и проснулись от криков. Они увидели, как папа сидит на маме и наносит ей удары ножом.

«Ребенок помнит, как мама убегала, как отец ее догонял. Ножевые ранения на теле убитой есть и на спине, и спереди в области жизненно важных органов, и в области сердца, и на шее. На фотографиях на стенах в спальне, коридоре, ванной — везде кровь. Дети все видели. Психологи работают с ними», — поделилась Эсения Рамазанова.

Задача — запутать следствие и избежать наказания?

Статью «Убийство с особой жестокостью» УК КР вменяют 35-летнему Рашиду. Кроме того, экспертиза показала, что мужчина во время убийства был вменяем и полностью отдавал себе отчет. Родственники жестоко убитой Айгерим боятся, что Рашиду могут дать мягкое наказание, учитывая, что у них малолетние дети, он — единственный сын, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Во время следствия Рашид признал вину, что убил ее во время сна, после утреннего намаза. Потом начал отрицать вину, уверяя, что жена его довела, и совершил он это из-за ревности. В материалах дела видно, что Айгерим просто спала тем утром дома», — отметила Эсения Рамазанова.

Сейчас, по ее словам, необходимо добиться справедливого приговора — пожизненного лишения свободы, поскольку это абсолютно здоровый человек, который совершил умышленное преступление, потому что оно произошло не на кухне, а в спальне, где каким-то не понятным образом оказался кухонный нож.