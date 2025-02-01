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В городе Ош инспектора Счетной палаты задержали при получении взятки в $5 тысяч

В Оше главного государственного инспектора Счетной палаты задержали при получении взятки в $5 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с 6 декабря 2024 года по настоящее время инспекторы СП КР осуществляли проверку финансово-хозяйственной деятельности подразделений мэрии южной столицы.

При этом руководитель группы проверяющих инспекторов Т.А.А. необоснованно затягивал сроки проверки и для положительного вынесения решения по результату аудита вымогал $5 тысяч.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318661/
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