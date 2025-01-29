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Происшествия

Оперативники выступили в роли покупателей. В Таласе задержаны продавцы оружием

В Таласской области правоохранители задержали двух мужчин, которые торговали оружием. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативники ГУУР МВД получили информацию, что некие граждане намереваются продать незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие и подыскивают потенциальных покупателей. 

Правоохранители установили, что подозреваемые наладили устойчивый канал по продаже оружия. Возбуждено дело по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Оперативники под видом покупателей вышли на злоумышленников и договорились о сделке. Накануне, 28 января, правоохранители поймали подозреваемых с поличным при продаже трех единиц нарезного оружия со стертыми номерами, 71 патрона калибра 5,45 и 13 патронов калибра 7,62. Кроме того, в авто у задержанных обнаружили два гладкоствольных ружья 16-го калибра.

Таким образом, 66-летний А.С. и 29-летний С.Ф. водворены в ИВС, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318221/
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