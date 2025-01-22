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Происшествия

В Кара-Суу пособия начисляли ненуждающимся гражданам. Возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту начисления пособий ненуждающимся гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Кара-Суйском районном управлении труда, социального обеспечения и миграции установлено, что должностные лица с июня 2023 года по май 2024-го незаконно перечислили пособия 47 фактически ненуждающимся гражданам.

В результате государству причинен ущерб в 1 миллион 323 тысячи 400 сомов.

По факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 346 «Служебный подлог». Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317580/
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