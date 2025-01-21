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В России задержали кыргызстанца, который 10 лет находился в розыске

В России задержали кыргызстанца, который 10 лет находился в розыске. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. В России задержали кыргызстанца, который десять лет находился в розыске

По данным ведомства, житель города Раззакова разыскивался с 2015 года по подозрению в хулиганстве. Согласно версии следствия, он покинул страну, чтобы избежать наказания.

Отмечается, что органами правопорядка была получена оперативная информация о том, что 39-летний подозреваемый находится на территории России. При содействии коллег РФ мужчину нашли, задержали и экстрадировали в КР. Он водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317366/
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