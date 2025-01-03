В Калифорнии самолет рухнул на здание спустя минуту после взлета: двое погибли

В Калифорнии самолет рухнул на здание спустя минуту после взлета — 2 погибли, 18 пострадали. Об этом сообщает местное отделение ABC News со ссылкой на полицию.

«В городе Фуллертоне, штат Калифорния, небольшой самолет пробил крышу здания, в результате чего как минимум 18 человек пострадали. Над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма, в крыше видна дыра. Причина крушения неизвестна», — говорится в сообщении.

Падение небольшого самолета произошло у аэропорта Фуллертон, он рухнул на здание склада мебели.

Девять из 18 пострадавших доставлены в местные больницы, а остальным оказана помощь на месте. Самолет вылетел из аэропорта Фуллертон и возвращался на посадку на аэродром.