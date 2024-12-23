13:50
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Происшествия

В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку

В Москве по делу о взятке арестовали двоих офицеров Федеральной таможенной службы России, которые, находясь в командировке в Кыргызстане, по версии следствия, требовали крупную взятку у местного жителя. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что офицеры отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин, находясь в служебной командировке в Кыргызстане летом 2023 года, потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей. Они арестованы.

«Суд отправил под стражу Чингиза Медетова и Дмитрия Паршина... Обоим офицерам предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ (получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Сами обвиняемые вину не признают и заявляют, что в их действиях отсутствовал состав преступления. Как следует из открытых данных, Дмитрий Паршин до работы в таможне был сотрудником Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, где занимал должность начальника оперативной службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315077/
просмотров: 909
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки
Не проверяют и не штрафуют. Депутат считает, что фармкомпании купили чиновников
Переход на 12-летку. Минобразования введет новый предмет «Кыргызстан жараны»
Кыргызстан умеет в себя влюблять — сибирячка Алена о жизни в Бишкеке
В России разрешили религиозное многоженство для мусульман
В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков
Аптекарей предлагают штрафовать за продажу лекарств с содержанием наркотиков
Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
Вымогал $100 тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Токмаке парень проиграл деньги в&nbsp;казино и&nbsp;ударил себя ножом, боясь отца В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Внимание, розыск! В&nbsp;селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
13:49
Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагае...
13:33
Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров
13:26
Теплоходы сливают содержимое туалетов прямо в Иссык-Куль — депутат
13:20
Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки
13:09
В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку