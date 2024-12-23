В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку

В Москве по делу о взятке арестовали двоих офицеров Федеральной таможенной службы России, которые, находясь в командировке в Кыргызстане, по версии следствия, требовали крупную взятку у местного жителя. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что офицеры отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин, находясь в служебной командировке в Кыргызстане летом 2023 года, потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей. Они арестованы.

«Суд отправил под стражу Чингиза Медетова и Дмитрия Паршина... Обоим офицерам предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ (получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Сами обвиняемые вину не признают и заявляют, что в их действиях отсутствовал состав преступления. Как следует из открытых данных, Дмитрий Паршин до работы в таможне был сотрудником Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, где занимал должность начальника оперативной службы.