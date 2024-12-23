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Происшествия

В Бишкеке таксист показал девочке непристойное видео. Его ищет милиция

В Бишкеке правоохранители ищут таксиста за непристойное поведение при несовершеннолетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Накануне, 22 декабря в УВД Ленинского района обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении водителя такси. По ее словам, она вызвала такси для своей 11-летней дочери, чтобы отправить на курсы по танцам. На указанный адрес приехал А.И. на автомобиле марки Hyundai Avante и увез девочку.

«Вечером, вернувшись домой, девочка сказала, что больше не хочет ездить на такси, и сообщила, что утром по пути на кружок водитель остановился на обочине, включил непристойное видео на громкий звук. Тут ему стали звонить, и он повез девочку по нужному адресу», — отметили в милиции.

Заявление зарегистрировано в журнале учета информации, и начата доследственная проверка. В настоящее время ведутся необходимые мероприятия по установлению местонахождения водителя такси.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315073/
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