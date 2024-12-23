Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров

В Иссык-Кульской области продолжают выявлять браконьеров, у которых изымают рога животных, рыбу, сети и даже незаконно хранящееся оружие. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.

18 ноября в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о фактах незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия, боеприпасов, а также предметов, связанных с дикой природой. Правоохранители тогда возбудили дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК КР. На основании постановления Иссык-Кульского районного суда проведены обыски в жилых помещениях установленных лиц в селах Григорьевка и Кашат.

В доме 44-летнего О.Т., жителя села Григорьевка, обнаружено и изъято пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, хранившиеся без соответствующих разрешений. У 47-летнего Я.А., проживающего в этом же селе, изъяты одно ружье, боеприпасы и десять рогов дикого горного животного. У 39-летнего К.Т., жителя ущелья Чон-Аксуу, обнаружена и изъята незаконная рыболовная сеть длиной 10–15 метров. В доме 37-летнего Б.Д., проживающего в селе Кожояр, изъят рог дикого горного животного.

Кроме того, 18 декабря сотрудники ОВД Тонского района провели санкционированные обыски. Работы проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР. Были проведены обыски в домах трех жителей села Кызыл-Туу. Всего было изъято 58 единиц рыбы, 19 синтетических рыболовных сетей общей длиной 1 тысяча 500 метров , моторная лодка, а также одно незаконно хранимое огнестрельное оружие.

Обыски также провели в доме 55-летнего жителя села Ак-Сай Тонского района, где были обнаружены 3 чебака, 28 форелей, 13 судаков, 4 рыбы сига, 7 карасей, 35 синтетических рыболовных сетей общей длиной 2 тысячи 450 метров , а также 2 весла от лодки.

В милиции отметили, что изъятые вещественные доказательства были зарегистрированы и направлены в соответствующие государственные органы для оценки нанесенного экологического ущерба.