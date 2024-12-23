13:49
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Происшествия

Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров

В Иссык-Кульской области продолжают выявлять браконьеров, у которых изымают рога животных, рыбу, сети и даже незаконно хранящееся оружие. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.

18 ноября в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о фактах незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия, боеприпасов, а также предметов, связанных с дикой природой. Правоохранители тогда возбудили дело по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» УК КР. На основании постановления Иссык-Кульского районного суда проведены обыски в жилых помещениях установленных лиц в селах Григорьевка и Кашат. 

В доме 44-летнего О.Т., жителя села Григорьевка, обнаружено и изъято пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, хранившиеся без соответствующих разрешений. У 47-летнего Я.А., проживающего в этом же селе, изъяты одно ружье, боеприпасы и десять рогов дикого горного животного. У 39-летнего К.Т., жителя ущелья Чон-Аксуу, обнаружена и изъята незаконная рыболовная сеть длиной 10–15 метров. В доме 37-летнего Б.Д., проживающего в селе Кожояр, изъят рог дикого горного животного.

Кроме того, 18 декабря сотрудники ОВД Тонского района провели санкционированные обыски. Работы проводились в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР. Были проведены обыски в домах трех жителей села Кызыл-Туу. Всего было изъято 58 единиц рыбы, 19 синтетических рыболовных сетей общей длиной 1 тысяча 500 метров, моторная лодка, а также одно незаконно хранимое огнестрельное оружие.

Обыски также провели в доме 55-летнего жителя села Ак-Сай Тонского района, где были обнаружены 3 чебака, 28 форелей, 13 судаков, 4 рыбы сига, 7 карасей, 35 синтетических рыболовных сетей общей длиной 2 тысячи 450 метров, а также 2 весла от лодки. 

В милиции отметили, что изъятые вещественные доказательства были зарегистрированы и направлены в соответствующие государственные органы для оценки нанесенного экологического ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315066/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Теплоходы сливают содержимое туалетов прямо в Иссык-Куль — депутат
Мужчина, избивший в Кара-Суу жену и тещу, стал фигурантом уголовного дела
Милиционеры города Ош вручили подарки детям с онкологическими заболеваниями
В селе Александровка мужчина якобы похитил девушку. Комментарий милиции
На побережье Иссык-Куля снесли незаконные постройки
Создать научный центр для мониторинга состояния Иссык-Куля предлагает ученый
На Иссык-Куле во время обыска дома у браконьера нашли наркотики
На Иссык-Куле начал свою работу Национальный водный форум
В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
Запрет снимать милиционеров на видео. В Жогорку Кенеше разгорелся спор
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Токмаке парень проиграл деньги в&nbsp;казино и&nbsp;ударил себя ножом, боясь отца В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Внимание, розыск! В&nbsp;селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
13:49
Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагае...
13:33
Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров
13:26
Теплоходы сливают содержимое туалетов прямо в Иссык-Куль — депутат
13:20
Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки
13:09
В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку