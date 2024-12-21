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Происшествия

Один из задержанных в СИЗО-1 пожаловался на избиения

Сотрудники института омбудсмена проверили СИЗО-1 после сигнала об избиении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Работники института вчера, 20 декабря, а также сегодня, 21 декабря, в рамках мандата посетили СИЗО-1 для мониторинга.

В частности, 20 декабря сотрудники провели беседу с арестованным, чье заявление опубликовано в соцсетях. Также работники института осмотрели его — видимых следов насилия на теле не обнаружено. На лице был синяк, но мужчина заверил, что получил его в тот день самостоятельно, так как, по его словам, подскользнулся во время прогулки. Он об этом написал в своем письменном заявлении. Однако сегодня сотрудникам института сообщил другую информацию: арестованный подтвердил, что к нему применили физическую силу. В своем заявлении попросил защитить его права.

Институт акыйкатчи готовит обращение в соответствующие государственные органы с призывом провести тщательную проверку и обеспечить соблюдение прав арестованных. 

Также сотрудники института провели беседу с другими арестованными. В частности, услышали жалобы Темирлана Султанбекова. Он пожаловался, что адвокатов арестованных не впустили сегодня в СИЗО.

Кроме этого, работники института осмотрели арестованных, которые содержатся в одной камере с Султанбековым. Видимых следов насилия на их теле не обнаружено.

Сотрудники СИЗО сообщили, что вчера в камерах проводился обыск с целью выявления запрещенных предметов.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль жалобы арестованных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315001/
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