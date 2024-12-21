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Происшествия

В Казахстане, в Риддере, произошел взрыв на местной ТЭЦ

В Казахстане, в Риддере, сегодня произошел взрыв на ТЭЦ, пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, ЧП произошло в 4.39.

Telegram-канала Informburo.kz
Фото Telegram-канала Informburo.kz. Предприятие «Риддер ТЭЦ»

На месте происшествия находится аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

«Пострадали шесть человек, все они находятся в больнице, их состояние стабильное», — сказал он.

По данным акимата, ЧП произошло во время плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортера «Риддер ТЭЦ».

«В ходе сварочных работ произошел хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения. Предприятие «Риддер ТЭЦ» работает в штатном режиме. Температура в домах остается в пределах нормы», — сообщили в акимате.

Температура наружного воздуха в Риддере составляет −4 градуса.

Специалисты АО «Шығыс жылу» проводят проверку и наладку системы теплоснабжения города.

По данным Telegram-канала Informburo.kz, в марте 2024 года прокуратура выявила 240 нарушений на Риддерской ТЭЦ.

В отношении теплоцентрали наложены штрафы на 11 миллионов тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

«В ходе проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, выраженное в нецелевом расходовании средств тарифной сметы и инвестиционной программы на сумму 548 миллионов тенге», — отмечала прокуратура Восточно-Казахстанской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314977/
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