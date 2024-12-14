В Бишкеке украли дорогие Lexus 570, Land Cruiser и BMW X5. Подозреваемый найден

В милицию обратился гражданин и сообщил, что весной 2024 года в Бишкеке у него были похитили несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Первомайскому району.

Фото Первомайского РУВД Бишкека

По словам заявителя, двое мужчин М. и Ш. увезли у него транспортные средства под предлогом совместной деловой деятельности. В числе украденных автомобилей BMW X5 стоимостью $50 тысяч, Lexus 570 — $57 тысяч, Land Cruiser — $32 тысяч и еще один BMW X5 — $20 тысяч 500. Но подозреваемые скрылись и перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе расследования и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого А. М., 1988 года рождения, который водворен в ИВС.

Проводится дальнейшее расследование, чтобы установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.