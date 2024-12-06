В Подмосковье задержали наркокурьеров с 570 килограммами кокаина

В Подмосковье задержали членов колумбийского наркокартеля с 570 килограммами кокаина. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что сотрудники ФСБ совместно с таможней задержали партию из 570 килограммов кокаина, который контрабандно перевозили из Перу через Россию в страны Европейского союза. Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 миллиарда рублей, а розничная — 5,5 миллиарда рублей.

По информации ведомства, многоэтапная операция по ликвидации кокаинового наркотрафика велась несколько лет с момента получения спецслужбами данных о планах южноамериканской преступной группировки изменить традиционные прямые маршруты поставок наркотика в европейские страны с задействованием транспортной инфраструктуры РФ.

С целью выявления незаконных грузов был организован мониторинг внешнеэкономических связей со странами Латинской Америки, проведена работа по установлению преступных связей наркосиндиката в РФ как из числа иностранцев, так и россиян. Таможенный контроль за деятельностью легальных импортеров и оперативно полученная информация дали возможность установить поставку из Перу грузового транспортного средства в частично разобранном виде, который фактически не подлежал восстановлению из-за экономической нецелесообразности.

«Были установлены двое иностранных граждан, прибывших в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства и известных спецслужбам как члены трансграничного наркокартеля. В Московской области на территории складского помещения они извлекли из одного из агрегатов скрытые там брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере», — сказали в ФСБ и ФТС.

В отношении наркодилеров возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.