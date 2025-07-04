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Общество

Камчыбек Ташиев вручил воинские звания выпускникам ФСБ России и Академии ГКНБ

Сегодня председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев вручил первые воинские звания и дипломы выпускникам военно-учебных заведений Федеральной службы безопасности России и курсов профессиональной переподготовки Академии ГКНБ.

Глава ГКНБ поздравил выпускников с успешным завершением учебы и началом профессиональной карьеры на службе Родине. В своей речи он подчеркнул важность верности присяге, патриотизма и высокой профессиональной подготовки молодых офицеров.

«В этом году в ряды офицерского состава пополнились несколькими десятками выпускников, которые достойно прошли обучение и продемонстрировали высокий уровень знаний, дисциплины и преданности делу. Все они получили первые воинские звания и дипломы государственного образца.

Особо отличившимся курсантам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Родители и близкие выпускников также приняли участие в церемонии и выразили слова благодарности преподавателям и командованию за вклад в воспитание и подготовку молодых офицеров. Впереди выпускников ждет служба в войсках и выполнение важнейших задач по обеспечению национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее была открыта Академия ГКНБ, где готовят специалистов в сфере безопасности, пограничников и других. С 2025 года курсанты обучаются в Академии ГКНБ КР и уже не ездят учиться в ФСБ РФ.

Напомним, что ранее Камчыбек Ташиев заявил о том, что из Академии ФСБ РФ был уволен сын экс-депутата парламента Канатбека Исаева из-за преступлений отца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335160/
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