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Происшествия

Делали закладки и продавали наркотики в Telegram. В Оше задержали студенток

Оперативники СБНОН задержали двух студенток, которые делали закладки синтетического наркотика, сообщили в пресс-службе МВД. 

Девушки фотографировали их и продавали через Telegram-канал в Оше и одноименной области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и сбыт наркотических средств» УК КР. 20-летние Ж.А.К. и Ж.А.Т. задержаны, когда они раскапывали заранее спрятанный наркотик, который должны были расфасовать по специальным зип-пакетам. Правоохранители добавили, что рыночная стоимость изъятого наркотика составляет порядка 600 тысяч сомов. 

Установлено, что студентки занимались распространением наркотиков больше года и проводили крупные денежные транзакции криптовалютой на сумму до миллиона сомов. Их водворили в ИВС УВД южной столицы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313382/
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