Незаконно приватизированный гостиничный комплекс в Иссык-Ате вернули государству. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, на баланс государства вернули ранее незаконно приватизированный гостиничный комплекс общей площадью 21 тысяча 287 квадратных метров, находящийся на территории курорта «Иссык-Ата».

Установлено, что в 2006 году частное лицо незаконно приватизировало земельный участок площадью 0,10 гектара, на котором возведен этот комплекс. Его рыночная стоимость составляет 214 миллионов сомов.