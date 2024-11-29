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Незаконно приватизированный гостиничный комплекс в Иссык-Ате вернули государству

Незаконно приватизированный гостиничный комплекс в Иссык-Ате вернули государству. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, на баланс государства вернули ранее незаконно приватизированный гостиничный комплекс общей площадью 21 тысяча 287 квадратных метров, находящийся на территории курорта «Иссык-Ата».

Установлено, что в 2006 году частное лицо незаконно приватизировало земельный участок площадью 0,10 гектара, на котором возведен этот комплекс. Его рыночная стоимость составляет 214 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312555/
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