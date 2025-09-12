Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение

В соцсетях опубликовано видео происшествия, случившегося 18 августа в ущелье Иссык-Ата — в день рождения потерпевшей. Вместо праздника отдых закончился жестоким избиением.

По словам адвоката Шердора Абдыкапарова, его подзащитная К.А. вместе с подругами арендовала домик для отдыха. Вечером девушки подошли к очагу и попросили у компании молодых людей газовый баллончик, чтобы развести костер. Однако в ответ на просьбу они услышали оскорбления от одной из девушек, находившейся в той компании. Перепалка быстро переросла в агрессию: один из парней с разбега несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу.

В результате у девушки диагностированы ушиб головного мозга, перелом носа и глазницы, два выбитых зуба и травма глаза. Она провела 14 дней в больнице, впереди сложные операции.

По словам юриста, нападавший на следующий день лег в больницу и попросил врачей оформить ему «сотрясение мозга», а затем подал встречное заявление, утверждая, что именно он подвергся избиению.

Пострадавшая просит справедливости и отмечает, что подобные случаи не должны замалчиваться.