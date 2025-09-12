Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение

В соцсетях опубликовано видео происшествия, случившегося 18 августа в ущелье Иссык-Ата — в день рождения потерпевшей. Вместо праздника отдых закончился жестоким избиением.
В результате у девушки диагностированы ушиб головного мозга, перелом носа и глазницы, два выбитых зуба и травма глаза. Она провела 14 дней в больнице, впереди сложные операции.
По словам юриста, нападавший на следующий день лег в больницу и попросил врачей оформить ему «сотрясение мозга», а затем подал встречное заявление, утверждая, что именно он подвергся избиению.
Пострадавшая просит справедливости и отмечает, что подобные случаи не должны замалчиваться.