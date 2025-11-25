14:55
Происшествия

ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»

ГКНБ раскрыл устойчивую коррупционную схему по присвоению денежных средств в санатории «Иссык-Ата». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По их данным, отдельные сотрудники лечебницы, злоупотребляя служебным положением и действуя в обход установленных финансовых процедур, систематически присваивали деньги, поступающие от услуг, оказываемых населению.

Сотрудники получали оплату наличными, пользуясь тем, что клиенты не знали о необходимости проводить платежи через терминалы. При этом средства не проходили через официальные каналы, а в учетных журналах сведения о пациентах намеренно не фиксировались.

По факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты — работники санатория С.Э.С., Э.А.А., А.Г.О. и А. у. О. — признали вину и обязались возместить ущерб государству.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. ГКНБ отмечает, что работа направлена на выявление и пресечение коррупционных схем в государственных медицинских учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352183/
просмотров: 211
