Халал-гостиницы в Бишкеке. Что это такое и кто в них никогда не сможет попасть

— Здравствуйте! Мы хотели бы снять номер на двоих.

— Добрый день. Дайте, пожалуйста, ваше свидетельство о браке.

— Может, паспорт?

— Нет, именно свидетельство о браке!

— Ну... у нас нет этого документа. Мы не супруги...

— Извините, в нашем отеле разнополые гости не могут заселиться в одном номере, если они не семейная пара.

Такой диалог состоялся у нас в одном из отелей Бишкека. Причина такого правила — гостиница имеет статус «халал», или «адал» по-кыргызски.

Пить нельзя, курить можно

Ни фасад отеля, ни ресепшн, ни номера халал-гостиницы ничем не отличаются от традиционных. Компактное, трехэтажное здание с незамысловатой архитектурой. Отличие, как рассказала администратор гостиницы Акылай, — в правилах для гостей.

Во-первых, парам, не состоящим официально в браке, — вход строго запрещен.

Только семейным, что надо подтвердить документально. Если пара в гражданском браке, говорит директор отеля Айжамал, надо предоставить доказательства — семейные фотографии, фотографии детей, с родителями и так далее.

Во-вторых, запрещено употребление спиртных напитков.

Курить можно. Но только в специально отведенном месте — на балконе номера. Отметим, что и в большинстве обычных отелей курение в номере запрещают.

— Если человек ведет себя адекватно, спокойно и одет прилично, но от него немного пахнет спиртным, вы его пустите?

— Нет. Да и в моей практике такого и не было, — отвечает администратор.

Что касается еды, то подается только завтрак (шведский стол), из мясного — в основном курица. На вопрос о том, что в отеле используют только халяльную курицу, администратор затруднилась ответить.

Фото 24.kg. По интерьеру халал-отель вряд ли отличишь от обычной гостиницы

Судя по атмосфере на ресепшне и внешнему виду гостей — религиозной направленности не наблюдается. Администратор одета вполне по-европейски.

— Гости у нас разные — англичане, немцы, арабы..., — рассказала Акылай.

Судя по разговору с администратором, гостиницу выбирают не столько сугубо религиозные люди, а те, кому нужны покой и отдых в прямом смысле этого слова.

— К нам иногда приходят религиозные деятели, снимают номера и в спокойной обстановке записывают свои выступления, комментарии по каким-либо вопросам касательно религии, — рассказала администратор.

Главный инспектор — духовность

За год работы Акылай не припомнит случая, когда к ним наведывались «инспекторы» с проверкой на халяльность.

— Были из Налоговой службы, но чтобы проверяли именно на предмет того, соответствуем ли мы стандартам халяль, — не было, — говорит администратор.

По словам хозяйки, когда они только открылись, некоторые люди отнеслись к идее неоднозначно. Так, особо религиозные гости предъявили им претензии, что они пускают людей других религий и что, мол, для отеля со статусом «халал» недопустимо такое отношение. Другие, наоборот, возмущались, что не пускают пары, если они не могут предоставить доказательства о состоянии в браке.

Фото 24.kg. Интерьером халал-отель ничем не отличается от обычных

После всех перипетий на ранних этапах владелица отеля решила — с получением необходимых сертификатов можно повременить, пока надо придерживаться тех норм, которые велит совесть, — чистота и духовность. И пускать тех, кто готов принять внутренние правила отеля: не пить алкоголь, не прелюбодействовать и так далее.

— Мы сами набожная семья, и для нас главное — милость Аллаха, — заключила Айжамал.

Назвал халал — соблюдай стандарты

Есть в Бишкеке и хостел со статусом «халал». Однако и у них, по словам администратора, нет сертификата. Мужчин и женщин заселяют в отдельные помещения, спиртное запрещено, есть условия для религиозных обрядов.

На вопрос, почему нет сертификата, — администратор искренне удивился. По его словам, они соблюдают все нормы ислама для подобных заведений и сертификат им особо-то и не нужен.

Как рассказал директор государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции Алмаз Кайырбеков, в Жогорку Кенеше прошло второе чтение законопроекта о халал-индустрии.

Согласно документу, любой желающий предприниматель на фасаде к названию гостиницы может прибавить слово «халал», или по-кыргызски — «адал».

Для этого нет необходимости брать специальное разрешение. Но слово «халал» налагает на владельца бизнеса определенную ответственность — его гостиница должна соответствовать некоторым требованиям: запрет алкоголя, нельзя селить разнополых гостей в одном номере, если они не семейная пара, еда должна соответствовать халал-стандартам и так далее.

Если требования не соблюдены, то бизнесменов могут, например, оштрафовать.

— Но я хочу отметить, что получение халал-сертификата — дело добровольное. Мы никого не принуждаем. Но если получил сертификат — должен отвечать требованиям, — подчеркнул Алмаз Кайырбеков.

Сейчас, по словам директора госпредприятия, в Кыргызстане около пяти компаний открыли гостиницы, имеющие в названии слово «халал». Он полагает, что к началу летнего туристического сезона заинтересованных в применении халал-стандартов будет больше. Чиновник отметил, что с каждым годом растет поток туристов из арабских стран и им привычно останавливаться в отелях, придерживающихся религиозных стандартов и норм.

— Хотел бы подчеркнуть — не нужно бояться якобы арабизации или что халал-индустрия может привести к арабизации общества. Нет! Халяльные отели — это исключительно туристический продукт, и соблюдение определенных норм в некоторых отелях направленно только для создание благоприятных условий для туристов из некоторых стран, — рассказал Алмаз Кайырбеков.