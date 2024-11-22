В Токмаке мужчина подозревается в избиении сына с инвалидностью и жены

В Токмаке задержан мужчина, который избивал сына и жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 28 октября в РУВД Токмака обратилась с заявлением 52-летняя гражданка. Она сообщила, что ее супруг систематически избивал ее и их общего сына, у которого инвалидность первой группы. Женщина попросила принять меры в рамках закона.

Факт зарегистрирован в реестре РУВД, и возбуждено уголовное дело по избиению и истязанию.

Милиция задержала подозреваемого, 55-летнего мужчину, и водворила в ИВС. Следствие продолжается.