В Кыргызстане перебои с интернетом из-за аварии у внешних поставщиков услуг

Вечером 13 ноября у пользователей интернета в Кыргызстане начали наблюдаться перебои в работе Сети. По данным Министерства цифрового развития, причиной инцидента стала авария на линии внешних поставщиков интернет-услуг.

«В связи с этим у некоторых операторов связи могут возникать временные перебои с доступом к интернету. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного подключения», — говорится в официальном заявлении ведомства.

По сообщениям пользователей, проблемы начались после 20:30. Они жалуются на медленную работу интернета или полное отсутствие подключения.

Министерство заверило, что ведутся активные восстановительные работы.