В Таласе пастух из-за долга убил работодателя и его друга

В Бакай-Атинском районе правоохранители по горячим следам раскрыли двойное убийство. Об этом корреспонденту 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Таласской области.

9 ноября примерно в 23.00 в ОВД Бакай-Атинского района обратилась женщина с просьбой помочь в поисках ее мужа, 61-летнего А.Т. По ее словам, он в тот же день около 07.00 отправился на пастбище Коргон-Таш, расположенное в селе Кен-Арал, и не вернулся. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка.

На следующее утро, 10 ноября, примерно в 07.00 в селе Нылды Таласского района правоохранители обнаружили автомобиль марки Toyota Camry. В салоне находились тела разыскиваемого А.Т. и его друга Т.М. со следами насильственной смерти. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний С.С., работавший пастухом у 61-летнего А.Т. По предварительным данным милиции, между владельцем скота и его пастухом имелись долговые обязательства.