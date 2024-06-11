Водителя заместителя генпрокурора оштрафовали за нарушение ПДД

Водителя заместителя генерального прокурора Умуткан Конкубаевой оштрафовали за нарушение ПДД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.
В ведомстве отметили, что водителю выписали протокол на 1 тысячу сомов за парковку авто под запрещающим знаком.Ранее активист Болот Ибрагимов на своей странице в соцсетях опубликовал ролик, где водитель Volkswagen припарковался под знаком 3.27 «Остановка запрещена» возле здания Жогорку Кенеша. Через некоторое время в эту машину села заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева и уехала.