Водителя заместителя генпрокурора оштрафовали за нарушение ПДД

Водителя заместителя генерального прокурора Умуткан Конкубаевой оштрафовали за нарушение ПДД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

В ведомстве отметили, что водителю выписали протокол на 1 тысячу сомов за парковку авто под запрещающим знаком.