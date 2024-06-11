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Двое мужчин в Чуйской области продавали наркотики. Один из них иностранец

В Кыргызстане пресекли устойчивый канал сбыта наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, некие граждане длительное время занимались сбытом наркотиков в Чуйской области.

Данный факт зарегистрировали в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Установлены подозреваемые — гражданин А.Э.,1983 года рождения, и гражданин иностранного государства Ж.О., 1986 года рождения.

Подозреваемый А.Э. сбывал наркотики Ж.О., который в последующем через социальные сети находил клиентов и продавал им. Оборот денег осуществлялся через электронные кошельки. Сумма варьировались от 2 тысяч сомов и выше.

Экспертиза установила, что изъятые у подозреваемых А.Э. и Ж.О. наркотики являются гашишем.

Подозреваемых задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296396/
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