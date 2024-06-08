Кемпир-абадское дело. Нурлану Асанбекову не дали совершить акт самосожжения

Фигурант кемпир-абадского дела Нурлан Асанбеков попытался совершить акт самосожжения. Видео на своей странице в Facebook опубликовала правозащитница Азиза Абдирасулова.

По ее словам, накануне на судебном процессе Асанбекову стало плохо.

«Он недавно перенес сложную операцию. Из зала суда мужчину отвезли в больницу. Но вечером туда пришли милиционеры и потребовали от врачей выписать Асанбекова. Тогда он облился бензином и хотел сжечь себя, так как не видит иного способа бороться с несправедливостью», — написала правозащитница.

В результате мужчину удалось уговорить не совершать акт самосожжения.

Отметим, Нурлан Асанбеков сейчас находится под домашним арестом.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.