Кемпир-абадское дело. Нурлану Асанбекову не дали совершить акт самосожжения

Фигурант кемпир-абадского дела Нурлан Асанбеков попытался совершить акт самосожжения. Видео на своей странице в Facebook опубликовала правозащитница Азиза Абдирасулова.
По ее словам, накануне на судебном процессе Асанбекову стало плохо.
«Он недавно перенес сложную операцию. Из зала суда мужчину отвезли в больницу. Но вечером туда пришли милиционеры и потребовали от врачей выписать Асанбекова. Тогда он облился бензином и хотел сжечь себя, так как не видит иного способа бороться с несправедливостью», — написала правозащитница.
В результате мужчину удалось уговорить не совершать акт самосожжения.
Отметим, Нурлан Асанбеков сейчас находится под домашним арестом.
- 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.
- Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.