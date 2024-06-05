В Майлуу-Суу организовали свалку на берегу реки. Прокуратура забила тревогу

Прокуратура Майлуу-Суу внесла в мэрию представление по несанкционированному мусорному полигону. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверкой установлено, что отходы, являющиеся источником загрязнения окружающей среды, в нарушение экологического законодательства выбрасывались на берегах реки Айлампа-Сай, недалеко от профессионального лицея № 76. Эта территория превратилась в неофициальную вторую городскую свалку.

В прокуратуре отметили, что к основному мусорному полигону, который также не соответствует современным экологическим требованиям, ведет лишь одна дорога. Там образовалась трещина, идет подмыв дороги, что может стать проблемой не только для Майлуу-Суу. Айлампа-Сай впадает в реку Майлуу-Суу, а затем в реку Тентексай Базар-Коргонского района.

Кроме этого, в ущелье Айлампа-Сай расположился полигон промышленных отходов ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», который представляет собой горы измельченного битого стекла вперемешку с металлическими частями от бракованных электроламп.

Имеются также факты, когда отходы вывозятся не своевременно, тем самым наносится вред здоровью жителей и портится вид города.

В этой связи надзорный орган города на имя мэра внес представление об устранении выявленных нарушений и о недопущении таких фактов впредь. В результате работник «Горжилзеленстроя» привлечен к дисциплинарной ответственности.