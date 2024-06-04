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Задержаны члены запрещенного религиозного течения «Йакын-Инкар»

Задержаны активные члены и сторонники запрещенного религиозного течения «Йакын-Инкар». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, спецслужбы обыскали дома членов и сторонников религиозного течения. Они нашли большое количество печатных изданий, компьютеры, флэшки, по предварительным данным, содержащие пропаганду экстремистской идеологии.

Один из задержанных М.Б.М. позиционирует себя как «халиф» мусульман. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 331 «Создание и финансирование экстремистской организации» УК КР и водворен в СИЗО-1.

В отношении остальных задержанных продолжаются необходимые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295777/
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