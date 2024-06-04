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ГКНБ выявил грубые нарушения в деятельности одного из учебных заведений

Выявлены грубые нарушения в деятельности отделения среднего профессионального образования Сулюктинского гуманитарно-экономического института Баткенского государственного университета. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, изучение журналов посещений студентов и результатов зачетно-экзаменационных ведомостей показало, что, несмотря на продолжительное отсутствие студентов на занятиях, в том числе зачетах и экзаменах, ответственные должностные лица института в сговоре с учащимися скрывали данный факт и без их участия давали разрешение на дальнейшее обучение.

Установлено, что определенная часть студентов в период обучения и сдачи экзаменов находилась за пределами Кыргызстана или же проживала на территории других регионов страны.

«В целях объективной и полной проверки деятельности института в Министерстве образования и науки создана специальная комиссия, которая, помимо выявленных фактов, установила ряд других грубых нарушений, в том числе финансовых», — отметили в ГКНБ.

Продолжаются мероприятия по определению ответственности всех должностных лиц отделения СПО СГЭИ БатГУ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295748/
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