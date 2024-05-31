В Узгене 13-летнего мальчика нашли повешенным в сарае. Задержаны дядя и его жена

В Узгенском районе 13-летнего мальчика нашли повешенным в сарае. По подозрению задержаны дядя и его жена. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По его данным, инцидент произошел 25 мая. Бабушка нашла внука в сарае в сидячем положении с веревкой на шее. По факту возбуждено уголовное дело по статье 128 «Доведение до самоубийства» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По подозрению в преступлении задержан 21-летний дядя мальчика и его супруга. Так как показания задержанных вызывали сомнения, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Согласно данным Ошского областного центра психиатрии и наркологии, подозреваемые состояли на учете в связи с психическими заболеваниями. Следствие продолжается.

Задержанная рассказала родственникам, что ее супруг задушил племянника и повесил на его шею веревку, инсценировав самоубийство.