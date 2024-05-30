Контрабанду одежды из Узбекистана задержали в Баткенской области

В Баткене пресекли незаконный ввоз товара стоимостью более 160 тысяч сомов. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Кайтпас» Кадамджайского района Баткенской области остановлена машина Chevrolet Cobalt под управлением гражданина Узбекистана.

В ходе проверки обнаружена одежда производства РУз общим весом 238 килограммов без товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза.

Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 163 тысячи 410 сомов.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.