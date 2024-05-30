Замдекана одного из вузов города Ош брал взятку со студентов на госэкзаменах

За поборы при приеме госэкзаменов задержан заместитель декана одного из университетов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлены факты систематических поборов со студентов Кыргызско-Узбекского международного университета (КУМУ) имени Б.Сыдыкова со стороны преподавательского состава.

С 27 по 29 мая на гуманитарно-педагогическом факультете проходили государственные экзамены по истории Кыргызстана. Замдекана факультета Д. у. Д., вступив в сговор с членами комиссии К.У.Б., А.О., К.Р., А.Н. и А.А., создавал студентам искусственные преграды на аттестации и требовал с каждого по 1,5 тысячи сомов. По предварительным подсчетам, за два экзаменационных дня они собрали около 300 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР. Заместитель декана Д. у. Д. водворен в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к коррупционной схеме лиц.