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В Бишкеке задержали 19-летнего закладчика наркотиков и раскрыли все его тайники

В Бишкеке задержали подозреваемого в продаже наркотиков 19-летнего Н.Я. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, в конце апреля 2024 года поступила информация, что неизвестный парень 20-25 лет торгует наркотиками в Бишкеке. Сотрудники ГУУР МВД установили личность подозреваемого. После слежки его задержали на пересечении улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу, где он прятал  очередную закладку с наркотиками.

При обыске задержанного изъяли черные свертки с наркотиками. Кроме того, он добровольно показал 13 мест, где прятал для клиентов психотропные вещества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295401/
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