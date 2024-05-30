В Бишкеке задержали 19-летнего закладчика наркотиков и раскрыли все его тайники

В Бишкеке задержали подозреваемого в продаже наркотиков 19-летнего Н.Я. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, в конце апреля 2024 года поступила информация, что неизвестный парень 20-25 лет торгует наркотиками в Бишкеке. Сотрудники ГУУР МВД установили личность подозреваемого. После слежки его задержали на пересечении улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу, где он прятал очередную закладку с наркотиками.

При обыске задержанного изъяли черные свертки с наркотиками. Кроме того, он добровольно показал 13 мест, где прятал для клиентов психотропные вещества.