Из Узбекистана переправлял лекарства. В Джалал-Абаде задержали контрабандиста

В Джалал-Абадской области чекисты задержали контрабандиста лекарственных препаратов, включая психотропные вещества. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Поступила информация, что житель села Кош-Добо долгое время переправляет из Узбекистана в Кыргызстан лекарства. 22 мая возбудили уголовное дело, после дома у подозреваемого провели обыск и обнаружили крупную партию лекарств — всего 361 наименование, 15 из которых психотропные», — говорится в сообщении.

Кроме того, чекисты обнаружили в доме у подозреваемого три ружья, боеприпасы к ним и много автономеров других стран. Мужчину водворили в ИВС, назначены необходимые экспертизы.