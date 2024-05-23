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Происшествия

Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан

Выявлен незаконный ввоз посуды из Узбекистана. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, таможенники проверили автомашину Mercedes-Benz 1828 под управлением гражданина А.Д.А.

В грузовом отсеке нашли посуду весом 804,9 килограмма без товаросопроводительных документов. Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 298 тысяч сомов.

Аналогичный факт незаконного ввоза посуды выявлен в Баткенской области при досмотре автомобиля Оpel Аstra под управлением гражданина Кыргызстана Х.У.Р. Общий вес груза — 401,1 килограмма. Там же нашли ткани. Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 145 тысяч 564 сома.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294812/
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