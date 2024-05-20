В Бишкеке четыре школьника получили ножевые ранения

В Бишкеке в одном из теннисных клубов подрались подростки, где ножевые ранения получили четыре школьника. Об этом 24.kg рассказали родственники одного из пострадавших.

Инцидент произошел 16 мая в одном из клубов настольного тенниса недалеко от ТРЦ «Азия Молл».

«Четыре школьника играли в теннис, за соседним столом двое парней начали провоцировать конфликт. Один из них положил на скамейку верхнюю одежду, тогда как рядом была пустая вешалка. Один из школьников не заметил одежду и сел на нее, его вывели на улицу, началась драка. За школьника заступились друзья. Парни постарше ударили их несколько раз ножом и убежали», — добавили родственники пострадавшего.

Двое пострадавших обратились в ближайший магазин, продавец которого вызвал медиков. В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что о подростках с ножевыми ранениями им сказали врачи. На место выехала следственно-оперативная группа. Прочесывая местность, она обнаружила двух 20-летних парней, которые также обратились со встречным заявлением. Они, наоборот, обвинили школьников в том, что последние их избили.

Всем участникам инцидента назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.