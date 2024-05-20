Отчим истязал трехлетнюю девочку. Пострадавшую переведут на домашнее лечение

Трехлетнюю девочку, которую истязал отчим, переведут на домашнее лечение. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра здравоохранения Айжамал Шамбетова.

«Пострадавшая девочка восемь дней лечилась в Иссык-Атинской районной больнице. У ее мамы это второй или третий брак, она вновь беременна. У девочки есть пятилетняя сестра, но ее никто не бил, состояние хорошее», — рассказала она.

Как добавила заместитель министра, девочка переведена из Иссык-Аты в Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке.

«Ее туда перевели на прошлой неделе, семь дней лечится. Состояние удовлетворительное. Есть консолидирующиеся переломы. Медики полностью обследовали пострадавшую. Ее заберут на домашнее лечение, за ней будет ухаживать бабушка», — заключила Айжамал Шамбетова.

Напомним, в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержали отчима. Позже его водворили в СИЗО.

Родственники трехлетней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков. Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.