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Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

Орозайым Нарматова опубликовала свое фото, сделанное в салоне авто, с коротким описанием.

«Вызвали в ГКНБ. Я на месте. Но я не делала попыток захватывать власть», — говорится в описании к посту.

Отметим, что Орозайым Нарматова была сторонницей Адахана Мадумарова и депутатом парламента от партии «Бутун Кыргызстан». Она проходит обвиняемой по так называемому кемпир-абадскому делу, содержится под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294170/
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