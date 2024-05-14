Землю в Маевке стоимостью 51,6 миллиона сомов вернули государству

Прокуратура Аламединского района Чуйской области проверила исполнение земельного законодательства местными властями. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в собственность граждан, имеющих право на земельную долю, предоставляют участки на всей территории республики безвозмездно только один раз в порядке очередности и в размере, определяемом кабмином.

Несмотря на то что постановлениями Аламединской районной государственной администрации от 1996 и 2001 годов утверждены списки граждан, уже получивших земельные доли, в Маевском айыльном аймаке орошаемые земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,2 гектара второй раз незаконно зарегистрировали в частную собственность трех граждан и членов их семей.

На основании прокурорского акта земельный участок стоимостью 51 миллион 615 тысяч 400 сомов возвращен в собственность Маевского айыл окмоту.