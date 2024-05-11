В Бишкеке выявили более 20 нелегально работающих иностранцев

В Бишкеке провели оперативно-профилактические мероприятия среди иностранных граждан по линии миграции. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По его данным, 8 мая в УВД Свердловского района Бишкека доставили более 20 иностранцев, которые работали и проживали в столице нелегально.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Составлен 21 административный протокол в соответствии со статьей 431 «Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда» Кодекса о правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму 115 тысяч 500 сомов.

С иностранцами провели разъяснительную работу, цель которой — предотвращение и пресечение нелегальной миграции, соблюдение требований миграционного законодательства КР.