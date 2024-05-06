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Происшествия

Обещала отправить на работу в Англию. В Баткенской области задержана мошенница

В Баткенской области задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в милицию обратился житель Кадамджайского района С.Ы., 1983 года рождения. Он просил принять меры в отношении гражданки, которая обманным путем вошла в его доверие и обещала отправить на высокооплачиваемую работу за границу.

Потерпевший собрал 47 человек из Кадамджайского района, которые также готовились отправиться на работу за рубеж. Мошенница с каждого собрала по $1 тысяче 400 за визу и скрылась. Материальный ущерб — около $66 тысяч 800.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемую задержали 3 мая на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» при попытке сбежать из страны. Она водворена в ИВС.

Проводятся следственные действия по установлению граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293347/
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