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Происшествия

Новорожденный скончался в бишкекском роддоме. На медиков возбудили дело

В Кыргызском научном центре репродукции скончался новорожденный. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района. Под подозрение попали медики.

По данным милиции, 22 апреля 2024 года к ним обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении сотрудников Центра репродукции, расположенного в 7-м микрорайоне столицы.

«По словам заявительницы, 18 апреля она родила в Центре репродукции, а спустя четыре дня ребенок скончался. Женщина обвинила в этом медицинский персонал. По ее словам, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к смерти новорожденного», — отметили в УВД.

Данный факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района. Назначены необходимые экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292959/
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