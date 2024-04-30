Новорожденный скончался в бишкекском роддоме. На медиков возбудили дело

В Кыргызском научном центре репродукции скончался новорожденный. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района. Под подозрение попали медики.

По данным милиции, 22 апреля 2024 года к ним обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении сотрудников Центра репродукции, расположенного в 7-м микрорайоне столицы.

«По словам заявительницы, 18 апреля она родила в Центре репродукции, а спустя четыре дня ребенок скончался. Женщина обвинила в этом медицинский персонал. По ее словам, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к смерти новорожденного», — отметили в УВД.

Данный факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района. Назначены необходимые экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.