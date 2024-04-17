Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Решение суда намерены обжаловать

Приговор Сокулукского районного суда по делу об изнасиловании 11-летнего мальчика потерпевшая сторона намерена обжаловать. Об этом 24.kg сообщила адвокат Индира Саутова.

Она отметила, что родители мальчика, подвергшегося развратным действиям, не согласны с наказанием.

«Мы хотим обжаловать. Срок наказания мы считаем несоразмерным совершенному преступлению. Мы намерены подать апелляционную жалобу», — сказала юрист.

Она напомнила, что по решению суда обвиняемый по двум статьям осужден на восемь лет. Однако применена амнистия и срок сокращен на одну треть. Реальное отбывание наказания не более пяти лет.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика несколько месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.



Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Назначенные экспертизы подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда. Одному из обвиняемых была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласилась.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили, так как на момент совершения преступления ему было 13,5 года.

8 апреля 2024 года Сокулукский районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого. Принято решение назначить наказание: по статье 165 — пять лет, по статье 180 (Уголовного кодекса 2017 года) — пять лет.