Истязание Асель Ногойбаевой. Суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого

Сегодня Чуйский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Азамата Эстебесова, обвиняемого в истязании своей бывшей жены Асель Ногойбаевой. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей Индира Саутова.

По ее словам, основной приговор обвиняемого в части лишения свободы 20 лет остался без изменений.

«По одному эпизоду его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 500 расчетных показателей, это 50 тысяч сомов. В сумме он должен выплатить государству 120 тысяч сомов штрафа», — отметила Индира Саутова.

Отметим, 26 февраля Сокулукская районная прокуратура внесла в суд апелляционное представление по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос, исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили дать ее бывшему мужу пожизненный срок.

26 января Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы.

По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.