Об увеличении количества краж во время отпусков предупредило МВД

В связи с сезоном отпусков МВД Кыргызстана вновь предупредило об увеличении риска краж и делится рекомендациями, как себя обезопасить. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В целях профилактики подобных преступлений сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения.
Чтобы обезопасить свое имущество, рекомендуется:
- перед отъездом убедитесь, что все двери, окна и балконы надежно закрыты;
- не оставляйте ключи «под ковриком» или в других легкодоступных местах;
- по возможности установите системы видеонаблюдения;
- попросите соседей или родственников навещать квартиру во время вашего отсутствия.
Обеспечение безопасности — это общая задача как правоохранительных органов, так и самих граждан.